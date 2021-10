Ciro convoca união da esquerda e minimiza ataque em SP: 'Bobagenzinha'

“Não dou o menor valor à bobagenzinha que aconteceu lá”, assim definiu) sobre asofrida por ele e outro membros da cúpula do partido durante as manifestações contra o governo Bolsonaro , na Avenida Paulista, na tarde desse sábado (2/10). Depois da repercussão que o episódio gerou, levando, inclusive, o nome de Ciro ao assunto mais comentado do Twitter neste domingo, o presidenciável convidou jornalistas para uma entrevista coletiva para dar sua versão sobre o ocorrido.

“A todos os brasileiros, mas especialmente à militância do PDT, que ficou muito aborrecida, e eu compreendo e fico muito agradecido pela solidariedade, mas nós temos que ter uma capacidade de não entrar nesse tipo de coisa lateral”, afirmou Ciro.

A confusão começou depois que o político discursou para manifestantes na Avenida Paulista. Durante o discurso, os manifestantes presentes começaram a vaiar e xingar o político. Quando foi deixar o local, houve tumulto e um manifestante tentou agredi-lo. Em nota, logo após o ocorrido, o PDT disse que a tentativa de agressão partiu de “meia dúzia de militantes petistas”.

Trégua de Natal





“Estamos propondo uma amplíssima trégua de Natal. Comparando, não temos as guerras por aí afora, não se faz até dois dias de trégua? Guerras etc. Então, quando o assunto for Bolsonaro e impeachment, a gente deve esquecer tudo e convergir para esse raríssimo consenso”, destacou o presidenciável, que defende que o mal a ser combatido agora é Bolsonaro. “O que está acontecendo no Brasil, na minha convicção, do PDT e de todos nós, é que o Bolsonaro é uma espécie de cobra, uma víbora venenosa que vai esperar a hora de dar o bote”, analisou.