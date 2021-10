Carlos Bolsonaro diz não acreditar 'em papinho' de Ciro Gomes

Vereador Carlos Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), utilizou as redes sociais, neste domingo (3/10), para comentar o ataque sofrido pelo pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) em uma manifestação na Avenida Paulista, que pedia o impeachment do chefe do Executivo Federal.