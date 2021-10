Bolsonaro diz que não vai exigir passaporte da vacina

Ele ainda provocou Fernando Haddad (PT) (foto: EVARISTO SA / AFP) O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quinta-feira, 7 que não vai instituir no País o passaporte da vacina contra a covid-19, comprovante de imunização contra a doença já exigido em algumas unidades da Federação para acesso a determinados locais. Bolsonaro também aproveitou sua live semanal para sair em defesa do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Brito Ribeiro, inserido no rol de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid por advogar publicamente que a prescrição de tratamentos ineficazes contra a doença a pacientes é decisão individual do médico.









Ao defender novamente o "tratamento precoce" contra a covid, composto por medicamentos sem eficácia contra a doença, o presidente fez coro ao argumento usado pelo presidente do CFM para justificar a prescrição dos remédios. "O que o presidente do Conselho Federal de Medicina defende é isso, é tratamento off label, a autonomia médica. Por que se politizou isso?", questionou.