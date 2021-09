Guardian: Bolsonaro planeja desrespeitar regras de vacina em reunião da ONU

Bolsonaro é o único líder do G20 que afirmou publicamente não ter sido vacinado contra a COVID-19 (foto: Evaristo Sá/AFP)

O jornal britânico "The Guardian" destacou, nesta sexta-feira (17/9), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o único líder do G20 - que reúne países que possuem as 20 maiores economias do mundo - a ter afirmado publicamente que não se vacinou contra a COVID-19. O veículo também disse que Bolsonaro pretende desrespeitar as regras sanitárias em reunião da Organização das Nações Unidas, marcada para o dia 21 de setembro, em Nova York.