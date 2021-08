Ministério da Saúde detalha processo de distribuição de vacinas aos estados

Etapas do processo de distribuição de vacinas contra a COVID-19 podem ser conferidas no portal do Ministério da Saúde (foto: Minstério da Sáude/Divulgação)

O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira (20/8) um detalhamento sobre como é feita a logística de distribuição das vacinas da COVID-19 para os estados. O processo de envio das doses pela pasta recentemente foi alvo de críticas de algumas autoridades brasileiras, como o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e o prefeito da capital do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).









Durante visita ao Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde na cidade de Guarulhos, em São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a metodologia de distribuição “é complexa”.





“Essa é a principal política pública de enfrentamento da pandemia: a vacinação. Já distribuímos mais de 215 milhões de doses. Isso acontece por toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para que toda a população receba as vacinas, é nosso dever”, afirmou.





Segundo o Ministério da Saúde, todas as decisões da distribuição dos imunizantes são acordadas em reuniões entre os estados, representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), municípios, representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e União.





Nesses encontros, são definidas as estratégias de imunização, para qual público-alvo as doses serão destinadas, o quantitativo que cada estado deve receber, o percentual para primeira e segunda dose, observando o número de vacinas que já estão liberadas para entrega naquele momento.





“É essa reunião que dá origem ao Informe Técnico, documento elaborado pelo Ministério da Saúde, com todas as recomendações a cada distribuição e que os gestores locais do SUS devem seguir para garantir que a campanha avance conforme o planejado, sem prejuízos para a população”, afirmou a pasta.





etapa do processo a partir do momento em que os laboratórios entregam os lotes de vacinas. As doses que estão em processo de liberação dos lotes podem ser acompanhadas pelo painel Em publicação no site , a pasta federal detalhou como é feito cadado processo a partir do momento em que os laboratórios entregam osde vacinas. As doses que estão em processo de liberação dos lotes podem ser acompanhadas pelo painel LocalizaSUS





Até o momento, segundo dados do ministério, 120.409.988 de brasileiros receberam a primeira e 53.240.329 a segunda dose ou a aplicação única da Janssen.