Doria sobre ataque de Bolsonaro à Coronavac: 'Vacina que salvou a mãe dele'

João Doria (foto: Agência SP/Reprodução) governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a falar, nesta terça-feira (17/8), que a CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, salvou a vida da mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A declaração foi feita durante entrevista à CNN Brasil. (PSDB), voltou a falar, nesta terça-feira (17/8), que a CoronaVac, vacina produzida pelosalvou a vida da mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A declaração foi feita durante entrevista à CNN Brasil





“Bolsonaro é alvo de memes até internacionais. Pela sua postura, desregramento, falta de respeito com a democracia e distanciamento do povo. O presidente nem sequer reconhece que a sua mãe tomou as duas doses da vacina que ele tanto acusa e tanto critica”, disse.





Ainda de acordo com o governador, as declarações que o presidente fez contra as vacinas são completamente “loucas”.



“Chamar de covarde aqueles que ficam em casa. Falar que alguém vai se tornar jacaré ao tomar a vacina, que as pessoas vão ficar loucas, fala tanta bobagem que cabe num exame pisiciquiátrico”, afirmou.





Doria ainda julgou que Bolsonaro é um "atentado à democracia” do Brasil.