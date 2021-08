Pacheco sobre reunião com Fux: Diálogo é fundamental para termos um minuto de paz

Pacheco voltou a defender que o diálogo entre os chefes de Poderes e instituições é fundamental (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou que irá se reunir amanhã (18) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, para discutir "o papel de cada Poder em uma crise que se apresenta". O encontro está previsto para acontecer nesta quarta-feira, 18, no Supremo Tribunal Federal, às 13h.Na tarde desta terça, 17, Pacheco voltou a defender que o diálogo entre os chefes de Poderes e instituições é fundamental para a democracia e para que haja "um minuto de paz no Brasil". Segundo o senador, tanto Congresso, Supremo quanto ada República têm parcelas de contribuição a desempenhar para a pacificação da sociedade brasileira. Para Pacheco, o esgarçamento das instituições é prejudicial para a retomada econômica do País. "O diálogo com os poderes sempre foi muito bom de minha parte e com o ministro Fux, inclusive. Temos um contato sempre muito frequente", completou.Sobre os pedidos de- anunciados no sábado (14) pelo presidente Jair Bolsonaro contra os ministros da Suprema Corte Luís Barroso e Alexandre de Moraes, mas ainda não protocolados -, Pacheco disse que a Casa irá aguardar a apresentação para se pronunciar. Segundo o presidente do Senado, já há pedidos de impeachment dedo STF protocolados no Senado, entretanto, a Presidência da Casa entendeu que não há ambiente político ou justa causa para encaminhamento dos pedidos."Vamos aguardar os desdobramentos. Naturalmente que toda a iniciativa do presidente da República deve ser considerada, mas é melhor aguardar que os acontecimentos surjam para que haja o posicionamento formal", afirmou. "Considero que a livredo pensamento e o direito de petição pertence a todos os brasileiros e a todas as instituições", completou.