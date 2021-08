Prefeito e vice têm os mandatos cassados em Minas

Prefeito e vice tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral (foto: Reprodução/Redes sociais) prefeito Bruno Lamounier Furtado (DEM) e o vice-prefeito, João Paulo Lamounier, de Camacho, município localizado no Centro-Oeste de Minas, tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral nesta terça-feira (17/08). Os políticos foram acusados por abuso de poder político e econômico e compra de votos nas eleições de 2020, quando foram reeleitos. Bruno Lamounier Furtado (DEM) e oJoão Paulo Lamounier, de, município localizado no Centro-Oeste de Minas, tiveram ospelanesta terça-feira (17/08). Os políticos foram acusados pornas eleições de 2020, quando foram reeleitos.





Segundo a ação, o prefeito e o vice-prefeito “cederam servidores, máquinas, veículos e equipamentos do município para construção e reforma de imóveis particulares, com o intuito de beneficiar a candidatura da chapa”, conforme nota do MPMG.





As irregularidades ocorreram às vésperas das eleições municipais, no segundo semestre de 2020. De acordo com a ação, em retribuição à reeleição, os funcionários beneficiados teriam trabalhado ativamente na campanha eleitoral.





“O abuso do poder econômico revestiu-se de redobrada gravidade, uma vez que a compra da liberdade de escolha do eleitor se deu através do emprego de recursos públicos, valendo-se os candidatos da força de trabalho de servidores e de bens da administração, às custas, portanto, do tesouro municipal”, informou o Ministério Público, em nota.





A reportagem tentou contato com a prefeitura sem sucesso.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira