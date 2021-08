Renan Calheiros sobre Bolsonaro: 'Testa o golpe'

Na outra imagem, outra mulher segura uma cartolina falando que a vacinação não chegou a tempo para dois irmãos e para a mãe.

“Enquanto isso, Bolsonaro ameaça a democracia, ministros do STF, instituições e testa o golpe. Chega”, escreveu o parlamentar.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) negou ofertas de vacinas e apoiou o uso de remédios sem eficácia contra a COVID-19. Em diversas oportunidades, ele não utilizou equipamentos de proteção e incentivou aglomerações.

No sábado (14/8), Bolsonaro anunciou que vai levar ao presidente do Senado,(DEM-MG), um pedido para instaurar processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do Executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.