Operação Formosa vira 'meme' nas redes sociais: 'Os trapalhões'

A Operação Formosa é um treinamento militar feito desde 1988 no Campo de Instrução de Formosa, município de Goiás próximo a Brasília (foto: Tv Brasil/Reprodução) Missão Impossível, a TV Brasil iniciou a transmissão da Operação Formosa, nesta segunda-feira (16/8). A operação e a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que disparou um canhão, se tornaram alvo de diversos memes nas redes sociais. Ao som da música do filmeiniciou a transmissão da, nesta segunda-feira (16/8). A operação e a presença do presidente Jair(sem partido), que disparou um canhão, se tornaram alvo de diversos memes nas redes sociais.









A trilha sonora também chamou a atenção na hora em que o presidente e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, atiraram um canhão. A música ao fundo da transmissão foi alvo de inúmeras críticas. “Não é à toa que o governo Bolsonaro se torna piada ao redor do mundo”, escreveu um internauta.





A Operação Formosa ganhou notoriedade após desfile em Brasília, quando foi entregue um convite ao presidente para o evento desta segunda-feira. O desfile ocorreu no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados votou a PEC do Voto Impresso, apoiada por Bolsonaro.





Nos bastidores, deputados afirmam que o desfile foi feito para intimidar parlamentares para a votação.





Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeitou a PEC. Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Como se tratava de uma proposta de emenda à Constituição, era necessários 308 votos favoráveis.

Confira os memes

URGENTE: exército ameaça explodir casa do Marcelo na fase 2 da Operação Formosa

na Operação Formosa os Trapalhões explodiram a casinha de papelão pq acharam um inimigo de alta periculosidade ali.

antigamente os Trapalhões pareciam ser os mocinhos, que vergonha Operação Formosa, ajudando o Lobo.

Operação Formosa = Os trapalhões

Operação Formosa = Os trapalhões

O que é a Operação Formosa

De acordo com o Ministério da Defesa, a Operação Formosa, realizada desde 1988, é considerada uma ação militar de alta complexidade, utilizando diversos meios e armamentos empregando munição real.





Dividido em quatro fases – deslocamento, tema tático, adestramento conjunto e regresso – o exercício, realizado no Campo de Instrução de Formosa, município de Goiás próximo a Brasília, tem como principal propósito assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais, mantendo a tropa preparada para exercer sua atividade-fim, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. No exercício foram empregados cerca de 2,5 mil militares, da Marinha, do Exército e Aeronáutica.