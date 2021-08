Filho de Bruno Covas sobre fala de Bolsonaro: 'incompetente e negacionista'

Bruno Covas e o filho durante as eleições de 2020 (15/11/2020) (foto: AFP / Nelson ALMEIDA) Covas (PSDB/SP), Tomás Covas, de 15 anos, respondeu, nesta segunda-feira (02/08), à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre seu pai. De acordo com Mônica Bergamo, colunista da "Folha de S. Paulo", o adolescente considerou a afirmação do presidente “uma fala covarde" ao atacar "quem não pode mais se defender". O filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno(PSDB/SP), Tomás Covas, de 15 anos, respondeu, nesta segunda-feira (02/08), à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre seu pai. De acordo com Mônica Bergamo, colunista da "Folha de S. Paulo", oconsiderou a afirmação do presidente “uma fala covarde" ao atacar "quem não pode mais se defender".

Também nesta segunda-feira, ao criticar ações de governadores e prefeitos durante a pandemia, Bolsonaro disse a apoiadores em Brasília: “O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã”, se referindo ao dia em que Bruno Covas levou o filho ao Rio de Janeiro para assistir à final da Copa Libertadores da América.

O PSDB afirmou que "Bolsonaro não respeita os vivos, os mortos, as instituições, a democracia, o bom senso. Agora ataca até a memória de Bruno Covas, prefeito eleito por milhões de paulistanos". Em seguida, o partido do ex-prefeito parafraseou Covas em imagem publicada no Twitter. "É possível fazer política sem ódio, fazer política falando a verdade".





Bruno Covas morreu no dia 16 de maio, em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica. Ele lutou contra a doença por um ano e meio e durante a campanha eleitoral.