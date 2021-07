--> --> --> -->

Deputada Carla Zambelli e Felipe Neto trocam farpas nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

A deputada federal Carla Zambelli (PSL/SP) quis ‘’faturar’’ politicamente com a vacinação a partir de um post do youtuber Felipe Neto e acabou ganhando uma resposta que não deve ter agradado à parlamentar bolsonarista.



Zambelli arriscou e se deu mal ao comentar um post do youtuber, que tem 13,6 milhões de seguidores só no Twitter e é ferrenho adversário do governo do presidente Jair(sem partido).

“Boa noite, galera, hoje eu me vacino”, anunciou Felipe Neto, na madrugada desta sexta-feira (30/07). Na manhã de hoje, Zambelli comentou o post do Youtuber: “Agradeça ao Jair Bolsonaro e ao Ministro Queiroga”.



Abaixo o post de Neto reagindo à provocação de Zambelli

Prezada Carla Zambelli,



Minha vacina será aplicada com absoluto atraso, graças à incompetência e corrupção do governo federal.



Pq vc não manda essa mensagem para as famílias dos 554 mil mortos no país?



Toma vergonha nessa cara, aliada de assassino. pic.twitter.com/0Q7ooIYX65 %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) July 30, 2021

