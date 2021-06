Carla Zambelli: 'Somos uma bolha, acreditamos no presidente'

Deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) pede orações para o governo (foto: Reprodução/Twitter) A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (29/6) e lamentou as denúncias de corrupção do governo Bolsonaro. Ela fez um desabafo pouco depois da acusação sobre o esquema de propina do para compra de vacinas





“Estamos apanhando sem parar. E aí? Qual é a nossa situação e o que fazer?”, escreveu a deputada em sua conta do Twitter.









Ela iniciou o discurso dizendo que deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o presidente ataca rotineiramente. Zambelli justificou falando “somos uma bolha, acreditamos no presidente” e ela precisa ampliar o alcance das informações.





“Eu sou anormal e não estou atingindo as pessoas normais ou eu sou normal e não estou atingindo as pessoas anormais?”, questionou.





Segundo ela, “o presidente tem feito de tudo o que está ao alcance dele”. “A gente está um pouco cansado, porque não tem nada que a gente possa fazer além do que estamos fazendo”.





A deputada pediu no vídeo que as pessoas rezem pelo governo. “Eu peço oração. Porque quem sabe Deus possa nos ajudar? Quem sabe Deus possa indicar um caminho? Porque tem hora que é difícil. A gente olha e não enxerga um caminho. Mas a gente olha para cima e diz: ‘meu Deus, por favor me dê forças para seguir só mais um dia'”.