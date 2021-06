Zema sobre motociata de Bolsonaro em BH: 'Não é adequada'

Governador de Minas Gerais,(Novo) afirmou que não participará de uma possível motociata promovida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), caso ela venha a acontecer em Belo Horizonte.O chefe do Executivo nacional já afirmou que pode promover o evento em solo belo-horizontino, fato repreendido por Zema.

Bolsonaro durante motociata em Chapecó, Santa Catarina, no último sábado

“Eu não sou nenhum adepto dee vejo que num momento de pandemia esse tipo de aglomeração, mesmo que tenha pouco risco, é inadequado. Nós precisamos, como governantes, dar exemplo de que precisamos estar vivendo com um pouco mais de segurança neste momento em que as pessoas estão morrendo, e qualquer ação que provoca aglomeração, na minha visão, não é adequada nesta altura do campeonato”, afirmou o governador, em entrevista exclusiva nessa segunda-feira (28) ao