Sem máscara, Bolsonaro promove 'motociata' em Chapecó com prefeito na garupa

Em visita a Chapecó (SC), o presidente Jair Bolsonaro voltou a causar aglomeração na manhã deste sábado ao promover, sem máscara, mais uma "motociata" com centenas de apoiadores pelas ruas da cidade e levando na garupa o prefeito da cidade, João Rodrigues (PSD), também sem máscara.Leia também: O que é prevaricação, crime que CPI da COVID investiga se Bolsonaro cometeu no caso Covax Em Santa Catarina, o item é obrigatório e passível de multa no valor de R$ 500 para quem não a usar em espaços fechados. O evento teve início pouco depois das 9 horas.Bolsonaro chegou a Chapecó na sexta-feira. Além de visitar a Chapecoense, ele discursou em um auditório lotado de empresários, em um evento com a participação do prefeito da cidade, João Rodrigues (PSD).