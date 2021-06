Veja as críticas a Doria: 'Lockdown para você, marquinha para mim'

João Doria viajou para o RJ durante o feriado (foto: Redes Sociais/Reprodução) banho de sol no Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está sendo muito criticado por políticos governistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Depois de ser flagrado tomando umno, ode(PSDB), está sendo muito criticado por políticose apoiadores do presidente(sem partido).









“E enquanto isso, o governador tomando sol em hotel de luxo no RJ. Pelo menos dessa vez não foi Miami, né?”, escreveu a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).



Vim aqui conferir se você já tinha explicado para seus eleitores sua hipocrisia de falir SP para "evitar aglomeração" e ir tomar sol (vitamina D), em hotel de luxo no RJ.



O problema não está em fazer o que vc pretender no fds, mas ter negado essa possibilidade aos paulistas. %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 7, 2021

O deputado federal, também da ala bolsonarista, Carlos Jordy (PSL-RJ), ironizou a justificativa do governador. “Doria rebate as críticas por estar em hotel de luxo pegando sol no meio de inúmeras pessoas e diz que 'estava em um momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhuma aglomeração'. É o famoso 'faça o que eu falo, não faça o que eu faço'”, escreveu.





O deputado estadual por São Paulo, Gil Diniz, também usou as redes para criticar Doria. “Governador, perguntar não ofende: confirma as imagens e o local? Veja bem, milhões de paulistas seguem trancados com o tal “fique em casa”, muitos já foram censurados por ir às ruas ou até mesmo tomar sol numa das centenas de praias do litoral paulista.”





O jornalista bolsonarista dono do Terça Livre, Allan dos Santos, compartilhou sua opinião. Estava muito quente, João Doria? E o distanciamento social?”, perguntou.





Nikolas Ferreira (PRTB), usou as redes sociais para comentar o assunto. “O João Doria foi tomar um sol no Rio, mas fecha São Paulo. Lockdown pra você, marquinha de calcinha pra mim.”



O @jdoriajr foi tomar um sol no Rio, mas fecha São Paulo. Lockdown pra você, marquinha de calcinha pra mim. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 7, 2021

O deputado estadual mineiro Bruno Engler (PRTB) também criticou o governador. “Lembre-se: FICA EM CASA! Desemprego, miséria e fome pra vc. Sol, biquíni e hotel de luxo para o João Doria.”





O filho ‘03’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ironizou a situação. “Guerreiro do povo brasileiro”, brincou.





A hashtag #DoriaGenocida está entre os assuntos mais falados das redes sociais.





Na semana passada, Doria recebeu a segunda dose do imunizante. Nas redes sociais, ele comemorou o momento: "Segunda dose da vacina do Butantan no braço".

