Flávio Bolsonaro chama Tite de 'hipócrita' e 'puxa-saco de Lula'

"Bastou a CBF pedir para o presidente Bolsonaro a autorização para que ela acontecesse aqui no Brasil para que o Tite se posicionasse politicamente", disse Flávio Bolsonaro em vídeo neste domingo (5/6) (foto: Reprodução/Redes Sociais) Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) disse, neste domingo (5/6), que o técnico Tite é "hipócrita" e "puxa-saco de Lula". O senador(Patriota-RJ) disse, neste domingo (5/6), que o técnicoé "hipócrita" e "puxa-saco de".









Na gravação, o filho "01" do presidente argumenta que a discussão sobre a realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia de COVID-19 não é de ordem sanitária. Segundo Flávio, a real motivação da controvérsia seria uma disputa entre a TV Globo e o SBT, já que a emissora de Sílvio Santos obteve os direitos de transmissão do torneio.





O político também defendeu que a Copa América “seria perfeitamente possível de ser realizada aqui, uma vez que nós já vacinamos mais de 70 milhões de brasileiros”.





A informação diverge daquela apresentada próprio Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, até este domingo, 48.734.903 receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Menos de metade deste grupo foi contemplada com a segunda dose, ou seja: 22.896.108 de brasileiros.





O senador alega, por fim, que o sistema de saúde do país "tem suportado bem" as demandas da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no entanto, alertou em seu último boletim, publicado nessa sexta-feira (4/6), que a rede de atendimento do país está sobrecarregada, com capacidade de resposta comprometida, já que 20 estados brasileiros já estão com mais de 80% dos leitos públicos de UTI COVID ocupados. Em três capitais, a lotação já havia ultrapassado 100% neste sábado (6/6).





“A gente não viu o Tite falando nada quando a Copa América seria realizada na Argentina. Bastou a CBF pedir para o presidente Bolsonaro a autorização para que ela acontecesse aqui no Brasil, para que o Tite se posicionasse politicamente”, criticou Flávio Bolsonaro.