Senador mineiro Carlos Viana tem alta após internação por COVID-19

Por causa da COVID-19, Carlos Viana foi internado em Brasília (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O senador Carlos Viana (PSD-MG) recebeu alta hospitalar neste domingo (6/6). Infectado pelo novo, ele estava internado desde 31 de maio. O parlamentar estava no Hospital DF Star, em Brasília.A equipe médica que acompanha Viana, de 58 anos, optou pela internação após a doença viral comprometer osdo pessedista. Apesar da intercorrência não ter sido grave, houve a escolha pelo tratamento em uma casa de saúde “Os médicos entenderam que seria melhor uma internação, mas nada grave. Já superado, Graças a Deus”, disse o político, na sexta-feira (4), ao comentar sobre seu quadro clínico.Vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado Federal, o congressista testou positivo para o coronavírus dias antes de ser internado e não teve contato com familiares nem pessoas próximas desde a infecção.“Mesmo a gente se cuidando, como eu me cuidei, um minuto em que você vai almoçar e tira a máscara, acaba se contaminando. Não é uma doença fácil. Basta ter prevenção até que todos tenhamos vacinas”, falou.Em março, o senador Major Olímpio (PSL-SP) foi vítima da COVID-19 Eleito em 2018, Carlos Viana superou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na disputa por uma das cadeiras em jogo à época. Ao lado dele, venceu Rodrigo Pacheco (DEM), que preside oJornalista, o político fez carreira em veículos como a 'Rádio Itatiaia". Por lá, ancorou programas como o “Plantão da Cidade”.