Ex-secretário de Zema morre aos 60 anos

Cássio Azevedo ficou no governo de Minas de outubro de 2019 a abril deste ano (foto: Reprodução/Twitter Mov.Brasil Livre MG @MBLivreMG)

Morreu neste sábado (5/6), aos 60 anos, o empresário Cássio Rocha de Azevedo, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Ele faleceu em Belo Horizonte e tratava um câncer, motivo pelo qual deixou o governo Zema em abril deste ano. Morreu neste sábado (5/6), aos 60 anos, o empresário. Ele faleceu em Belo Horizonte e tratava um câncer, motivo pelo qual deixou o governo Zema em abril deste ano.









“Com grande pesar recebi a notícia do falecimento do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Rocha de Azevedo. Exemplo de liderança, Cássio era um homem à frente do seu tempo, um grande visionário. A ele minha eterna gratidão”, escreveu Passalio nas redes sociais.





Cássio Rocha de Azevedo, em novembro de 2008 (foto: Leo Carvalho/AeC) Romeu Zema (Novo) também lamentou pelas redes sociais a morte do ex-secretário. “Recebi hoje a notícia do falecimento do amigo Cássio Rocha de Azevedo. Exemplo de coragem, de quem nunca desiste ou se deixa abater pelas dificuldades e um apaixonado pelo nosso país. Meus profundos sentimentos aos familiares. Deixará saudades”. O governador de Minas Gerais,(Novo) também lamentou pelas redes sociais a morte do ex-secretário. “Recebi hoje a notícia do falecimento do amigo Cássio Rocha de Azevedo. Exemplo de coragem, de quem nunca desiste ou se deixa abater pelas dificuldades e um apaixonado pelo nosso país. Meus profundos sentimentos aos familiares. Deixará saudades”.





O governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), também se manifestou. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais manifesta grande pesar pelo falecimento do ex-secretário Cássio Rocha de Azevedo. Agradecemos por todo o trabalho desenvolvido frente à Sede, sempre agindo de maneira visionária e em busca de um estado melhor para se viver e investir. Manifestamos nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”.