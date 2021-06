Com Amoêdo indicado à Presidência, foco de Zema se volta para reeleição

O anúncio do Novo de que João Amoêdo aceitou convite para ser pré-candidato à Presidência da República pelo partido nascausou impactos na legenda. Um deles é o fato de o governador de Minas Gerais,, voltar as atenções à disputa estadualno ano que vem.

No mesmo dia em que o Novo anunciou o nome de Amoêdo, ex-presidente nacional do partido e também candidato à Presidência em 2018 pela legenda, Zema não havia descartado a possibilidade de disputar o Palácio do Planalto . Na terça-feira (1/06), questionado sobre essa possibilidade e a relação com Amoêdo, o governador mineirodisse que seria uma escolha do partido.