Deputado do PT diz que Zema 'desce o cacete' na Assembleia em entrevistas

Cristiano Silveira, do PT, criticou declarações dadas pelo governador Zema (foto: Daniel Protzner/ALMG)

Deputados querem discutir destinação

As declarações do governador(Novo) sobre a postura de parlamentares estaduais ante a tramitação, na Assembleia Legislativa, do projeto que autoriza a utilização de parte dos recursos do acordo com ageraram reações. Nesta quarta-feira (2/6), o deputado Cristiano Silveira, do PT, rebateu, afirmando que o chefe do Executivo se entusiasma em demasia ao conceder entrevistas.À Rádio Jovem Pan, de São Paulo, nessa terça-feira (1º), o governador alegou que “alguns deputados” parecem não ser favoráveis ao trato com a mineradora A Assembleia precisa dar aval à destinação de R$ 11 bilhões dos R$ 37,68 bilhões pagos por causa do rompimento de barragem em, em 2019.Ao comentar o tema na sessão plenária desta quarta,, que é presidente do diretório petista em solo mineiro, reagiu às falas de Zema.“Ele parece que fica entusiasmado. Quando está falando com a imprensa, desce o cacete na Assembleia. A culpa de todos os males de Minas Gerais é da Assembleia. Impressionante. A Assembleia que tem, e sempre teve, boa vontade com as pautas que o governo enviou”, rebateu, citando as discussões em torno da Reforma da Previdência , aprovada no ano passado, e a antecipação de recebíveis pela exploração do nióbio de Araxá, no Triângulo, liberada em 2019.Entre as intervenções previstas no projeto estão hospitais regionais e o Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte . As lideranças legislativas já acordaram que serão preservados os investimentos de caráter social e ligados a infraestrutura.Zema falou sobre o projeto em entrevista ao programa “Pânico”, justamente no dia em que a Assembleia recolocou em sua pauta oficial as discussões sobre o acordo.“Ele (o projeto sobre o acordo da Vale) está há 90 dias na Assembleia de Minas para ser avaliado, e alguns deputados parecem que não são favoráveis ao acordo, não. Esse acordo só existe para concluir obras inacabadas no estado”, disse.O projeto que trata da indenização da mineradora deve seguir para sanção do Executivo ainda neste semestre. Antes disso, porém, os deputados têm 19 dias para apresentar sugestões de mudanças.O texto tramita na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Depois, será votado em turno único pelo plenário.Deputados já demonstraram publicamente insatisfação com alguns tópicos do projeto. Cristiano Silveira questionou, por exemplo, a verba prevista para a troca da fiação da“Está claro que a Assembleia tem a boa vontade de votar a matéria, mas não penso que temos que votar correndo. Uma pressa danada que, depois, (gere) fala: ‘nossa, o que nós fizemos, não era para ser bem dessa maneira’”.O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), também é favorável ao debate. “Nós entendemos que a troca da fiação elétrica da Cidade Administrativa, por exemplo, não é um ponto que mereça atenção neste momento. Os R$ 42 milhões previstos para isso podem ter sua destinação modificada através de emendas”, falou, na segunda-feira (31/5).Um comitê formado por representantes da Assembleia, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e da Defensoria Pública estadual tem se reunido para debater a tramitação do acordo no Legislativo.O grupo volta a se encontrar em 7 de junho.