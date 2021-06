Oposição a Zema quer emplacar programa de renda básica mensal em MG

Em bloco, deputados articulam renda mínima em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Governo tem até agosto para pagar bolsa de R$ 600

Após a sanção ao projeto que prevê o pagamento de bolsa de R$ 600 às famílias em situação de extrema pobreza,estaduais mineiros pleiteiam a concessão demensal de R$ 150 aos núcleos familiares vulneráveis. A ideia é que o programa estadual complemente os pagamentos do Bolsa Família, vinculado ao governo federal.O programa de renda básica é encampado por parlamentares filiados a PT, PSOL, PCdoB, PSB, Pros e Rede. Os treze deputados que subscrevem a proposta sugerem que sejam beneficiados cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ligado à União.Nesta quarta-feira (2/6), o líder da oposição a(Novo) na Assembleia Legislativa, André Quintão (PT), disse que o governo mineiro tem fontes de recursos para arcar com o programa, como o Fundo de Erradicação da Miséria (FEM). Ele é favorável, também, ao exame de renúncias fiscais concedidas pelo estado.“Muitas famílias estão passando fome, absolutamente desempregadas, com renda zero. É preciso que estados e municípios possam complementar programas existentes no plano federal”, afirma.O texto prevê, ainda, renda variável emergencial para pessoas afetadas por situações extraordinárias, como enchentes e crises sanitárias — a exemplo da pandemia deNo modelo de renda básica, o projeto prevê pagamento das parcelas de R$ 150 por doze meses. Os beneficiários do esquema emergencial, por seu turno, terão, segundo o texto, a transferência de R$ 300 durante três meses.Apresentado à Mesa Diretora do Parlamento, o projeto vai correr por comissões temáticas antes de ser votado em plenário. Os autores da ideia estão confiantes na sanção do governador.“É fundamental neste momento, de grave crise econômica, sanitária e de desemprego, que os recursos públicos sejam gastos com famílias e pessoas que mais precisam”, sustenta André.No mês passado, o Palácio Tiradentes sancionou outra proposta da Assembleia sobre renda básica. O texto que cria a bolsa de R$ 600 estabelece que os pagamentos devem ser feitos até 1 de agosto O primeiro signatário da sugestão foi o presidente do Parlamento mineiro, Agostinho Patrus (PV). Serão contempladas às famílias mineiras cuja renda mensal per capita está abaixo de R$ 89. Os repasses serão feitos por meio dos recursos vindos do Recomeça Minas , pacote de renegociação de dívidas de empresas