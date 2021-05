Morte de Paulo Gustavo: Bolsonaro é alvo de opositores após nota de pesar

Tweet de Bolsonaro sobre a morte de Paulo Gustavo foi publicado nesta madrugada (foto: Reprodução da internet/Twitter) Bolsonaro (sem partido) vem sendo alvo de críticas. A nota de pesar publicada por ele no Twitter na madrugada desta quarta-feira (5/5) repercutiu mal entre opositores e internautas. Após se manifestar sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo , de 42 anos, mais uma vítima da COVID-19 no país , o presidente Jair(sem partido) vem sendo alvo de. A nota de pesar publicada por ele nona madrugada desta quarta-feira (5/5) repercutiu mal entre opositores e internautas.













contra o presidente e relembrando o posicionamento dele ao longo do último ano ao minimizar a gravidade da pandemia.



Que Deus em sua infinita misericórdia consiga te perdoar, dificilmente nós aqui na terra vamos. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 5, 2021 Foi desabafo, eu não ofendi, eu só estou com um aperto entalado na garganta, não é sobre política, é sobre humanidade e eu desejei MISERICÓRDIA, porque o meu Deus não é o Deus das armas, é o Deus do amor e claro, vou ter que lidar com todos os tipos de ataques, no meu aniversário %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 5, 2021

Até o início da manhã, o post de Bolsonaro tinha 23,8 mil retweets e 34,4 mil respostas, boa parte delaso presidente e relembrando odele ao longo do último ano ao minimizar a gravidade da pandemia.





misericórdia consiga te perdoar, dificilmente nós aqui na Terra vamos”, respondeu o deputado federal André Janones (Avante-MG), que foi criticado por apoiadores do presidente, entre eles o deputado estadual de Minas Bruno Engler (PRTB), que associou a antiga filiação de Janones ao PT à posição dele.



Vai fazer militância no inferno de onde você saiu! Caixão não é palanque! O cara sai do PT mas o PT não sai do cara ! pic.twitter.com/5msCPrc431 %u2014 Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) May 5, 2021

“Que Deus em sua infinitaconsiga te perdoar, dificilmente nós aqui na Terra vamos”, respondeu o deputado federal André Janones (Avante-MG), que foi criticado por apoiadores do presidente, entre eles o deputado estadual de Minas Bruno Engler (PRTB), que associou a antigade Janones ao PT à posição dele.





Xingamentos ao presidente e críticas apareciam nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta (5/5) (foto: Reprodução da internet/Twitter) xingamentos aparecem entre os assuntos mais comentados do Twitter, além de “11 vezes”, que teria sido o número de recusas do governo brasileiro a ofertas da vacina contra a COVID-19, segundo a coluna de Octavio Guedes no portal G1, publicada no fim do mês passado. "Mais de 400" também está nos Trending Topics, citando o número de mortos pela doença no Brasil. Também há reclamações contra quem não está seguindo as medidas de distanciamento. Veja algumas mensagens:



Monstro, genocida e cínico. Seu lugar é na cadeia. %u2014 Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 5, 2021 Se vc tivesse tomado uma medida diferente, nd disso teria acontecido, mas era só uma gripezinha né?! %uD83D%uDE44 %u2014 ??? Tay Yukimi %uD83C%uDF38 (@tayhuhu_) May 5, 2021 Teu projeto segue de vento em popa. É a tua %u201Cimunidade de rebanho%u201D, é o seu tratamento precoce, que custa a vida de pessoas brilhantes como o Paulo. Lava tua boca pra falar dele, seu verme. %u2014 maria bopp (@mariabopp) May 5, 2021 Você é o maior responsável pelo que aconteceu com o Paulo. Você é o maior responsável por esses 400 mil Paulos %u2014 Bruno MuitoHumilde (@muitohumilllde) May 5, 2021 Coloca na sua conta GENOCIDA %u2014 Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 5, 2021 2 DIAS ATRÁS// 40 MINUTOS DO DIA DE HOJE

Genocida assassino

Hipócrita Demais pic.twitter.com/lDloIqrrhV %u2014 AgroGado %uD83D%uDC02 (@LuidyCarlos2) May 5, 2021 lamentando a morte do paulo gustavo e indo pra baile toda semana, um pouco hipocrita né ? %u2014 %uD835%uDD92%uD835%uDD94%uD835%uDD97%uD835%uDD8A%uD835%uDD93%uD835%uDD86 %uD835%uDD89%uD835%uDD94 %uD835%uDD88%uD835%uDD8B %uD83D%uDC94 (@anadias1901) May 5, 2021 O GOVERNO BRASILEIRO >>>>>OPTOU<<<<<< NÃO COMPRAR VACINAS 11 VEZES!!!!!



ONZE

O N Z E

RECUSARAM ONZE VEZES 11!!!!!! %u2014 viúva do vigor %uD83C%uDF93 (@leticisantos_o) May 5, 2021 De março pra abril houve uma redução de 71% de enfermeiros mortos por Covid no Brasil.



Motivo? Vacina.



Jair Bolsonaro recusou ONZE ofertas de compras de vacinas. Milhões e milhões de doses.



O lugar desse maldito é na CADEIA! pic.twitter.com/c9WPxO3Ydj %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) May 5, 2021

Há várias horas, “genocida”, “canalha”, “hipócrita”, “desgraçado” e outrosaparecem entre os assuntos mais comentados do Twitter, além de “11 vezes”, que teria sido o número dedo governo brasileiro a ofertas dacontra a COVID-19, segundo a coluna de Octavio Guedes no portal G1, publicada no fim do mês passado. "Mais de 400" também está nos Trending Topics, citando o número de mortos pela doença no Brasil. Também há reclamações contra quem não está seguindo as medidas de distanciamento. Veja algumas mensagens:





apontar os “assassinos” de Paulo Gustavo por meio de frases, uma delas do presidente, que no ano passado pandemia.



Assassinos de Paulo Gustavo :

- quem dizia "é só uma gripezinha"

- "não passa de 200 mortes"

- "cloroquina resolve"

- "gente morre todo dia"

- "Lockdown destroi o país"

- "máscara nos faz respirar ar viciado"

- "eu obedeço o comandante"



E por aí vai. Canalhas da pior espécie %u2014 Paulo Coelho (@paulocoelho) May 5, 2021

Sem citar Bolsonaro diretamente, o escritor Paulo Coelho também foi parar nos Trending Topics aoos “assassinos” de Paulo Gustavo por meio de frases, uma delas do, que no ano passado chegou a classificar a COVID-19 como uma “gripezinha” , e se posiciona contra o lockdown e outras medidas de restrição para conter a





mensagem, que o tornou alvo de bolsonaristas na rede, Paulo Coelho retuitou a jornalista Milly Lacombe, que citava o presidente e o ministro Paulo Guedes.



Não foi a Covid que matou Paulo Gustavo. Para a Covid existe vacina e, mesmo antes da vacina, existiam planejamentos possíveis. Paulo Gustavo é mais uma vítima de genocídio. Um genocídio com a assinatura de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. %u2014 Milly Lacombe (@millylacombe) May 5, 2021

Após a, que o tornou alvo de bolsonaristas na rede, Paulo Coelho retuitou a jornalista Milly Lacombe, que citava oe o ministro Paulo Guedes.





Humor e irreverência saem de cena







Fenômeno de bilheteria no cinema e no teatro e de audiência na TV fechada, o ator Paulo Gustavo perdeu a longa luta contra o novo coronavírus às 21h10 de ontem (4/5). Mais cedo, os médicos do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ele estava internado desde 13 de março, haviam divulgada boletim informando que Paulo Gustavo apresentava quadro irreversível, embora estivesse com sinais vitais. A morte precoce do ator causou grande repercussão. Com a personagem Dona Herminia, ele conquistou a maior bilheteria do cinema nacional em “Minha mãe é uma peça 3”, que teve 11,5 milhões de espectadores.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por paulogustavo31 (@paulogustavo31)

Fenômeno de bilheteria no cinema e no teatro e de audiência na TV fechada, o ator Paulo Gustavo perdeu a longa luta contra o novo coronavírus às 21h10 de ontem (4/5). Mais cedo, os médicos do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ele estava internado desde 13 de março, haviam divulgada boletim informando que Paulo Gustavo apresentava quadro, embora estivesse com sinais vitais. A morte precoce do ator causou grande repercussão. Com a personagem Dona Herminia, ele conquistou a maior bilheteria do cinema nacional em “Minha mãe é uma peça 3”, que teve 11,5 milhões de espectadores.





agravamento, demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", descreveram os médicos no boletim. Antes do Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, segundo os médicos . "Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos examester havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", descreveram os médicos no boletim.