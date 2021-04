Ministro diz que tomou vacina escondido e aconselha Bolsonaro a se imunizar

Luiz Eduardo Ramos revelou ter tomado vacina contra COVID-19 escondido durante reunião nesta terça-feira (27/04) (foto: Eduardo Menezes/Ascom Casa Civil)









“Tomei escondido, né, porque a orientação era para não criar caso, mas vazou. Eu não tenho vergonha, não. Tomei e vou ser sincero. Como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência está dizendo que é a vacina, como posso me contrapor?", afirmou.





Ramos também revelou estar tentando convencer Bolsonaro a se vacinar. O presidente completou 65 anos no mês passado. "Estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente [a tomar a vacina], independente de todos os posicionamentos. Não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco – ele tem 65 anos.”





Em reunião donesta terça-feira (27/4), o ministro da Casa Civil,, revelou ter tomado a vacina contra aescondido, após orientação do Palácio do Planalto para que integrantes do governo “não criassem caso”. Ramos também afirmou ter aconselhado o presidente(sem partido) a se imunizar contra o novo