Eduardo defende assessor de Bolsonaro que fez gesto supremacista branco

do presidente(sem partido), o deputado federal(PSL), usou as redes sociais para defender o assessor especial do presidente para assuntos internacionais,Leia:

O assessor foi pego, em vídeo, fazendo um durante depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo no Senado. A ação acabou gerando uma notícia-crime por parte do Ministério Público Federal.

"Não se trata de gesto gratuito, natural ou inconsciente, pois não é crível que alguém no domínio de suas faculdades mentais produza essa exata configuração dos quirodáctilos sem desígnio consciente", diz o documento do MPF.Leia: Bolsonaro a apoiador que fez gesto considerado nazista: 'Pega mal pra mim'

O sinal feito por Martins, também entendido como "OK", foi criado por supremacistas brancos, como neonazistas e membros do Ku Klux Klan, para uso em público, sinalizando sua presença.

Filipe Martins, 31 anos, é chefe-adjunto do chamado 'gabinete do ódio'. Ele foi contratado para o aconselhamento de Bolsonaro sobre temas internacionais. Atualmente, é um dos mais influentes do grupo em torno do presidente.

O gesto forma com as mãos as letras "W" e "P", significando "white power", "poder branco" em inglês.