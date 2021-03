Doria avisa a Eduardo Bolsonaro: 'Vou te vacinar também'

João Doria respondeu com 'bom humor' Eduardo Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) família Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre a vacinação no Brasil, a “guerra das vacinas” acabou ganhando um novo capítulo. Ao criticar o governador pelas redes sociais, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), acabou recebendo uma resposta inusitada de Doria.



: Na briga com Doria por vacina nacional, Bolsonaro faz thread no Twitter Leia

Depois dos conflitos entre ae o), sobre a, a “guerra das vacinas” acabou ganhando um novo capítulo. Ao criticar o governador pelas redes sociais, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido),(PSL-SP), acabou recebendo uma resposta inusitada de





Ok. Boa. Vou te vacinar também. %u2014 João Doria (@jdoriajr) March 29, 2021 Com bom humor, Doria respondeu a postagem. “Ok. Boa. Vou te vacinar também”, brincou.





O post acabou recebendo inúmeros comentários, que apoiaram a brincadeira do governador.



Família Bolsonaro x Doria









Leia: Doria sobre a mãe de Bolsonaro: 'Está salva graças à vacina do Butantan'



Diversas vezes o presidente e seus filhos criticaram Doria pelas ações durante a pandemia. O governador foi o responsável pela negociação com a China para obtenção da vacina Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.Leia:

Em seus discursos, o governador adota medidas à favor do lockdown e da vacinação em massa. Esses posicionamentos são divergentes aos do presidente, que durante toda a pandemia de COVID-19, foi contra as medidas de isolamento e incentivou o uso de remédios sem eficácia comprovada e do tratamento precoce.