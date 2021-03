Na briga com Doria por vacina nacional, Bolsonaro faz thread no Twitter

1- @fiocruz recebeu ontem nova remessa insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19. Os ingredientes farmacêuticos viabilizarão 6 milhões de novas doses. No fim de semana, deverão chegar mais 2 lotes de IFAs, viabilizando mais 12 milhões de doses. @minsaude pic.twitter.com/iyIkRFz0vW %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 26, 2021

Nas postagens, Bolsonaro cita as ações do governo para promover a vacinação no Brasil. São citadas as vacinas Astrazeneca, produzida em parceria com a Fiocruz e Oxford, e a vacina Janssen, do grupo Johnson & Johnson.