Doria sobre a mãe de Bolsonaro: 'Está salva graças à vacina do Butantan'

A aplicação da vacina em Olinda Bolsonaro foi confirmada pelo governador durante entrevista coletiva (foto: Agência Brasil/Reprodução) governador de São Paulo, João Dória (PSDB), voltou a “alfinetar” o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Isso porque, a mãe do presidente, Olinda Bolsonaro, recebeu nesta segunda-feira (08/03) a segunda dose da vacina contra a COVID-19. (PSDB), voltou a “alfinetar” o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Isso porque, a mãe do presidente, Olinda Bolsonaro, recebeu nesta segunda-feira (08/03) a segunda dose da vacina contra a COVID-19.





“Dona Olinda Bolsonaro, a senhora está salva com a vacina do Butantan. Com as duas doses da vacina do Butantan que salvam a senhora. Deu um exemplo de amor à vida”, afirmou João Doria.





Bolsonaro e Doria já protagonizaram inúmeras brigas sobre a vacina do Butantan. O presidente chegou a dizer que não compraria a “vacina de Doria" e comemorou os resultados negativos do estudo.

A aplicação da vacina em dona Olinda foi confirmada pelo governador durante entrevista coletiva.





“Pergunte à sua mãe, presidente Jair Bolsonaro, qual foi a vacina que ela recebeu em seu braço. Pergunte à sua mãe que vive aqui, no Vale do Ribeira em São Paulo, se ela concorda com esta sua maldade”, declarou o governador.





Olinda Bolsonaro já havia tomado a primeira dose da vacina no último dia 12.