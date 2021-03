Mãe de Bolsonaro toma segunda dose da Coronavac

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Dúvida

A mãe do presidente Jairtomou a segunda dose dacontra anesta segunda-feira (8), em Eldorado, no interior de São Paulo. DonaBonturi Bolsonaro, que neste mês completará 94 anos, recebeu o imunizante da, desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto paulista Butantan.Por ter tomado a CoronaVac, ela tinha entre 21 e 28 dias para se imunizar. Se tivesse recebido a vacina da Universidade de Oxford, feita em parceria com a farmacêutica, teria de esperar no mínimo três meses.O presidente, em uma live no Facebook dia 18 de fevereiro, negou que sua mãe tenha tomado a CoronaVac , vacina que em várias ocasiões ele atacou. O governador de São Paulo, João Doria, chegou a declarar que era “completamente desnecessária a polêmica criada pelo presidente.Na fase anterior à aprovação pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Bolsonaro pôs em dúvida a eficácia do composto, disse que o governo não o compraria por, segundo ele, não ter credibilidade e ter origem na China. Também o incomodava o fato de seu adversário político João Doria, governador de São Paulo, ter feito primeiro um acordo com a Sinovac.Na live, Bolsonaro chegou a ler, sem exibir à câmera, um cartão de vacinação com a palavra Oxford no local do nome da vacina e afirmou que foi esta, com certeza, a que sua mãe tomou.O que ele não mostrou, mas o cartão enviado pela Presidência confirma , é que o número do lote assinalado pelo enfermeiro de Eldorado era 200278, pertencente ao Butantan. Também ignorou ao vivo a data da segunda dose, marcada três semanas após a primeira.