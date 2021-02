Mãe de Bolsonaro tomou CoronaVac, a 'vacina do Doria'

(foto: Reprodução de Internet)

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, foi vacinada com a CoronaVac, feita pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de João Doria (PSDB), principal desafeto político de Bolsonaro.









Ainda segundo o R7, a família de Bolsonaro pediu para o município de Eldorado, no interior paulista, não divulgar a informação de qual imunizante Olinda Bunturi Bolsonaro tomou.

A reportagem levantou que o município também recebeu doses da farmacêutica AstraZeneca, feita em colaboração com a Universidade de Oxford.





Na ocasião, o presidente chegou a declarar que votou favoravelmente à vacinação da mãe em reunião familiar, mesmo sendo "uma vacina que não esteja ainda comprovada cientificamente".





O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também já afirmou no Twitter que a "culpa" pela crise do coronavírus é da China, estremecendo ainda mais a relação com o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, segundo o próprio Itamaraty.