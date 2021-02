Mãe de Bolsonaro é vacinada contra a COVID-19

Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Reprodução de Internet) mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Ela foi vacinada em casa, na cidade de Eldorado, interior de São Paulo. Esta sexta-feira (12/2) era o último dia determinado pelo município para idosos da faixa etária dela tomarem a primeira dose do imunizante. do presidente(sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, tomou adacontra a. Ela foi vacinada em casa, na cidade de Eldorado, interior de São Paulo. Esta sexta-feira (12/2) era o último dia determinado pelo município para idosos da faixa etária dela tomarem a primeira dose do imunizante.





O município recebeu doses da CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da farmacêutica AstraZeneca, feita em colaboração com a Universidade de Oxford.





Ainda segundo o R7, não há confirmações de qual imunizante dona Olinda tomou.

O presidente chegou a declarar que votou favoravelmente à vacinação da mãe em reunião familiar, mesmo sendo “uma vacina que não esteja ainda comprovada cientificamente”.





Em uma postagem no Twitter, o coordenador-executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus do governo de São Paulo, João Gabbardo, parabenizou a decisão do presidente e pediu: “Agora, ajude a vacinar todos os idosos”.

Parabéns pela decisão Presidente. Agora ajude a vacinar todos os idosos. https://t.co/EdPgkEg95y %u2014 Gabbardo (@GabbardoJoao) February 12, 2021

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina