Sem energia, posto de saúde perde todas as doses de vacina contra COVID-19

Mais de 130 doses da Coronavac foram perdidas em Rio Bananal (ES) (foto: Governo de São Paulo/Divulgação) Rio Bananal, no interior do Espírito Santo (ES), perdeu nesta quinta-feira (18/2) todo o lote de vacinas contra a COVID-19 que havia recebido. De acordo com a Secretaria de Comunicação da cidade, a energia do local de armazenamento dos imunizantes foi desligada por vândalos. Exames e kits de testes também foram perdidos.



Assim que entraram no prédio, os funcionários foram checar a temperatura das câmaras frias onde ficam armazenadas as doses e constataram que os refrigeradores estavam com 23 graus, temperatura muito acima do ideal para conservação das vacinas e medicamentos.





Segundo informações da prefeitura, as baterias dos refrigeradores da unidade seriam suficientes para conservar a vacina por até 48 horas. Entretanto, pela temperatura que as câmaras estavam ligadas na manhã desta quinta (18), a coordenadora de Imunização, Márcia Venturim, afirma que a energia pode ter sido desligada ainda no fim de semana ou durante o período de ponto facultativo da cidade.





O município perdeu 133 doses da Coronavac, exames de teste do pezinho, 53 kits de testes da COVID-19 e medicamentos de alto custo, que estavam armazenados no local. A cidade começaria a aplicar a segunda dose da vacina nos profissionais de saúde nesta quinta (18/2).

* Estagiaria sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira