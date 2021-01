Viraliza vídeo no qual Bolsonaro debochou de Doria e da vacina do Butantan

Bolsonaro diz em vídeo que não vai comprar vacina de Doria (foto: Agência Brasil) vacina contra a COVID-19 foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a primeira brasileira recebeu uma dose da Coronavac. No mesmo dia, viralizou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) debochando do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e da vacina do Instituto Butantan. Em um dia histórico, nesse domingo (17/01), acontra afoi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a primeira brasileira recebeu uma dose da. No mesmo dia, viralizou um vídeo do presidente(sem partido) debochando do governador de São Paulo,(PSDB) e da vacina do Instituto Butantan.









“Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você. Sabe disso, poxa... Fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, é do povo, não vai comprar tua vacina também não, tá ok? Procura outro pra pagar a tua vacina aí”, disse.







E enquanto o Brasil teve o primeiro dia de vacinação, Bolsonaro se absteve sobre o assunto.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra