Assessor de Bolsonaro faz gesto considerado supremacista em audiência

Filipe Martins fez o gesto durante fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Reprodução)

Senado Federal com o chanceler Ernesto Araújo, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, reproduziu um gesto obsceno e também considerado supremacista. Durante a fala de introdução do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o assessor fez o sinal que significaria White Power (Poder Branco).



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se revoltou com o gesto e pediu que Filipe Martins fosse retirado das dependências do Senado e autuado pela Polícia Legislativa.





"Eu não sei qual o sentido do gesto do senhor Filipe, era bom que ele explicasse, mas isso é inaceitável, em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa Casa. Não, isso é inaceitável e intolerável. Isso é inaceitável. Basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortes a esta altura. Não aceitamos que um capacho do presidente da República venha ao Senado”, disparou.





Após a declaração de Randolfe Rodrigues, Rodrigo Pacheco pediu calma à audiência e pediu que a secretaria e a Polícia Legislativa analisassem o episódio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não comentou o gesto de Martins.