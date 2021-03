Assessor de Bolsonaro apaga tuíte chamando CoronaVac de 'vacina xing ling'

Filipe Martins, 31 anos, é chefe adjunto do conhecido 'Gabinete do Ódio'. Ele foi contratado para o aconselhamento de Jair Bolsonaro sobre temas internacionais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), no Twitter, feita para convencer a população que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) investe em vacinas contra a COVID-19 desde março de 2020, o assessor do presidente Filipe Martins acabou sendo desmentido nas redes sociais. Ao comentar uma thread da(Secom), no Twitter, feita para convencer a população que o presidente(sem partido) investe emcontra adesde março de 2020, o assessor do presidenteacabou sendo desmentido nas redes sociais.









Internautas resgataram, então, um post do ano passado, de Filipe, em que ele chama a vacina Coronavac, produzida no Brasil no Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, de “xing ling”.



“Como você se sentiria se um médico dissesse que consegue descobrir se você está com coronavírus em um jogo de cara ou coroa? Pois é! Isso é mais ou menos o que vai acontecer com a imunização se você optar por tomar a vacina xing ling de 50,38% de eficácia de João Doria”, escreveu o assessor na época.





A postagem foi apagada pelo assessor do presidente após a divulgação da thread da Secom.

De acordo com dados do governo Bolsonaro, 90% das doses aplicadas até agora no Brasil são da Coronavac.







O print é ETERNO! pic.twitter.com/cpVTGsOhDP — ariett (@ariett) March 22, 2021



O assessor é grande amigo dos filhos do presidente Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Filipe Martins, 31 anos, é chefe adjunto do conhecido 'Gabinete do Ódio'. Ele foi contratado para o aconselhamento de Bolsonaro sobre temas internacionais. Atualmente, é um dos mais influentes do grupo em torno do presidente.O assessor é grande amigo dos filhos do presidente Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.





presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos).



Para Carlos, quem chama Bolsonaro de “negacionista” é um “canalha”.



Gafe Quem também comentou o post da Secom foi o filho “02” doe vereador do Rio de Janeiro,(Republicanos).



A Secom cometeu uma gafe ao divulgar a thread. Ao citar um tuíte feito por Bolsonaro, a secretaria cortou um vídeo publicado pelo presidente no qual o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta falava sobre a primeira pessoa vacinada no mundo. Mandetta é, hoje, um dos desafetos de Bolsonaro e forte crítico à gestão do governo federal na panemia de COVID-19. Para divulgar Bolsonaro como pró-vacina, Planalto omite fala de Mandetta Leia:



