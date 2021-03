Bolsonaro a apoiador que fez gesto considerado nazista: 'Pega mal pra mim'

No ano passado, Bolsonaro pediu para apoiador apagar foto após gesto considerado nazista (foto: Reprodução/Youtube) Jair Bolsonaro (sem partido) já censurou um apoiador que tirou uma foto ao seu lado fazendo o





O presidente(sem partido) já censurou um apoiador que tirou uma foto ao seu lado fazendo o mesmo gesto atribuído ao assessor especial para Assuntos Internacionais do Planalto, Filipe Martins , durante audiência do Senado Federal realizada nessa quarta-feira (24/3). A cena foi registrada em vídeo no dia 20 de fevereiro do ano passado.









O episódio entre Bolsonaro e seu partidário foi filmada em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Na ocasião, um homem branco com a cabeça raspada se aproximou do chefe do Executivo para tirar uma foto ao lado dele e fez o famigerado símbolo com a mão esquerda. Ao notar o gesto, o presidente se afastou do apoiador e disse: “Esse gesto aí… (inaudível) gesto bacana, mas pega mal para mim”. Um segurança então pediu: “Apaga essa foto aí”.





Nas imagens, transmitidas ao vivo por um canal no Youtube, Bolsonaro tabém aparece alertando à sua equipe que preste atenção nos sinais feitos pelas pessoas que o cercam.





Caso sob apuração

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) disse nessa quinta-feira (25/3) que pediu à Secretaria Geral da Mesa que apure o gesto feito por Filipe Martins. O pedido de investigação foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





O sinal foi feito durante uma fala de Pacheco nessa quarta-feira (24/3) na casa. O assessor de Bolsonaro acompanhava o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na sala de transmissão da sessão temática remota do Plenário do Senado. Enquanto Pacheco discursava, Martins, que estava sentado atrás do senador, fez o gesto usando a mão direita.



'Judeu' (foto: Twitter/Reprodução) white power. Em sua conta no Twitter, Filipe Martins argumentou que é judeu e negou a reverência ao movimento





“Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao ‘supremacismo branco’ porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno: serão processados e responsabilizados; um a um”.









Filipe Martins argumenta que gesto foi apenas um cacoete (foto: Twitter/Reprodução)

Filipe também publicou imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do youtuber Felipe Neto fazendo gestos semelhantes aos dele, numa tentativa de mostrar que se trata de uma espécie de cacoete.