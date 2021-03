Eduardo Bolsonaro: 'Araújo vem mudando a política internacional brasileira'

Eduardo Bolsonaro defendeu a permanência de Ernesto Araújo no governo (foto: Evaristo Sá/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu publicamente o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vem sendo pressionado pelos congressistas pelo posicionamento do Brasil frente a outros países na pandemia do coronavírus.



Nos bastidores, a saída de Araújo do governo já é vista como possível nos próximos dias.

“O alvo da imprensa e da esquerda é o Chanceller Ernesto Araújo, que vem mudando a política internacional brasileira”, publicou o parlamentar no Twitter na noite desta quinta-feira (25/3).





“Em 2 anos, fomos de anão diplomático financiador de ditaduras para grande parceiro de importantes países”, completou Eduardo Bolsonaro.





O filho do presidente Jair Bolsonaro é um dos que apoia abertamente o ministro. Outro seria o assessor Filipe Martins.









Araújo respondeu aos congressistas que dorme "com a consciência tranquila" e que "é preciso reconhecer as qualidades" do governo.





Um dos argumentos dos parlamentares é que o Brasil não conseguiu vacinas a tempo para imunizar a população, aspecto que contribuiu para o aumento da média móvel de mortes no país para 2,2 mil em março.





Ernesto Araújo, recentemente, chefiou uma comitiva brasileira que foi a Israel tomar conhecimento das pesquisas de um spray nasal contra COVID-19. O medicamento não tem comprovação científica.