Huck sobre Forças Armadas: 'Devem proteger o povo, a pátria e a democracia'

O apresentador e possível candidato às eleições de 2022 Luciano Huck usou as redes sociais, nesta terça-feira (30/03), para falar sobre a troca dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que deixaram seus cargos no início da tarde de hoje. O apresentador e possível candidato àseleições de 2022usou as redes sociais, nesta terça-feira (30/03), para falar sobre a troca dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica,que deixaram seus cargos no início da tarde de hoje.







Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou na segunda-feira (29/03) uma reforma ministerial com seis trocas no primeiro escalão do governo. Entre elas, a troca do general da reserva Fernando Azevedo e Silva, que até então comandava a pasta da Defesa.



Nesta terça-feira, o Ministério da Defesa informou que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica deixaram seus cargos. Eles estavam reunidos desde o início da manhã para deliberar sobre a demissão conjunta.



O comentário de Huck foi feito porque depois da mudança algumas pessoas questionaram as verdadeiras intenções de Bolsonaro com a troca.





"Zero. Pode botar quem quiser, não tem ruptura institucional. As Forças Armadas vão se pautar pela legalidade, sempre”.



Durante a tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) precisou negar a intenção de um possível golpe.

Com 13 milhões de seguidores no Twitter, Luciano Huck está entre os nomes cotados para a disputa de 2022.