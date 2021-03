Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pede demissão

Segundo o Estadão, Bolsonaro pediu a saída de Azevedo após uma entrevista do general Paulo Sérgio, responsável pela área de saúde do Exército , aos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas.



Na publicação, o militar apontou a possibilidade de uma 3.ª onda da COVID-19 no País nos próximos meses e defendeu lockdown, contrariando o que prega o presidente, crítico a medidas de isolamento social.





Azevedo permaneceu por dois anos e três meses à frente do Ministério da Defesa. As Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica, são vinculadas à pasta.





Quando foi anunciado ministro, ele era assessor do então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Azevedo foi chefe do Estado-Maior do Exército, um dos postos de maior prestígio na Força, e passou à reserva em 2018.

“Agradeço ao Presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao país, como Ministro de Estado da Defesa", pontuou.