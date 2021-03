'É preciso despolitizar a pandemia e desarmar os espíritos', diz Lira

Deputado federal se reunirá com líderes da Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira (24/03) (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados) presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que, para combater a pandemia do novo coronavírus no país, é preciso ‘despolitizar a pandemia e desarmar os espíritos’. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (24/03) no Palácio do Planalto, em Brasília, oda, disse que, para combater ado novo coronavírus no país, é preciso ‘despolitizar a pandemia e desarmar os espíritos’.









O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux também participaram do encontro.





Segundo Arthur Lira, no momento em que o Brasil vive um problema nacional por causa da pandemia, os representantes políticos da população devem se unir e falar “uma linguagem só”.





“Deve ser feito um acompanhamento diário, com responsabilidade de informação e com a comunicação adequada de todos os dados para que a nossa população tenha toda assistência de todos os itens que foram aqui tratados”, disse o presidente.





Lira termina sua fala dizendo que, também na tarde desta quarta-feira, se reunirá com todos os líderes da Câmara dos Deputados para tratar projetos de lei relativos ao combate do coronavírus, como a oferta de novos leitos destinados a pacientes com COVID-19 com a parceria de iniciativas privadas.





De acordo com o deputado, os pleitos poderão ser votados ainda hoje.

Recorde de mortes

Nesta terça-feira (23/03), o Brasil bateu recorde de mortes registradas em 24h pela COVID-19, com 3.251 vidas perdidas. Até o momento, foram 298.676 vítimas pela doença. Além do avanço nos números de óbitos, a crise no sistema de saúde brasileiro também preocupam a população.