Osmar Terra atribui à 'vacinação natural' queda de casos de COVID-19 no AM

Deputado Osmar Terra é aliado do presidente Jair Bolsonaro (foto: Marcos Corrêa/PR)

A redução importante de casos que no Amazonas acontece desde 26/01,e se deve à vacinação natural q a própria Covid provoca. As vacinas de laboratório chegaram,até agora,a 7% da pop. e ainda não tiveram tempo p fazer efeito.É a retomada da imunidade de rebanho q derruba a curva! pic.twitter.com/8U1cxMxA3h %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) March 8, 2021

O ex-ministro do governo Jair(sem partido) e deputado federal(MDB/RS) não desiste, a despeito do que diz a ciência, de minimizar os efeitos dado novo. Até hoje,em todos os seus prognósticos sobre a COVID-19, apesar de ser médico também. Ele próprio contraiu a doença.



Nesta segunda-feira (08/03), desconsiderando as mutações e o contágio mais acelerado do, Terra, que também é médico, voltou a declarar que a redução dos casos no estado dose deve "à vacinação natural que a própria COVID provoca", Tese que até aqui a ciência não comprovou como verdadeira.O que de fato está acontecendo no Amazonas é que, no começo deste ano, o estado passou a enfrentar a segunda onda daEm janeiro, cenas de caos foram vividas nos hospitais da capital, que ficaram superlotados e, por dois dias, faltou oxigênio . Esse segundo surto superou os recordes registrados no primeiro, ocorrido entre abril e março do ano passado.De acordo com o último boletim divulgado neste domingo (07/03), o Amazonas encontra-se na fase vermelha, atrás apenas da roxa, no grau de risco de transmissão de COVID.O estado chegou nesse fim de semana ao total de 324.103 casos confirmados e 11.262 mortes por COVID desde o começo da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).