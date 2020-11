Com COVID-19, Osmar Terra está na UTI e tem grave inflamação nos pulmões, diz jornal

Deputado Federal Osmar Terra (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



O deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-RS) segue internado com COVID-19 e teria apresentado piora em seu estado de saúde. De acordo com o jornalista Fábio Schaffner, do periódico gaúcho Zero Hora, Terra teria “grave inflamação dos pulmões” e estaria respirando “por máscara”.







Comunico aos que me seguem que testei positivo para COVID-19.Estou bem e sem sintomas.Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas. %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) November 13, 2020

Segundo boletim do Hospital São Lucas da PUC-RS, em Porto Alegre, onde Osmar Terra está internado, o político “encontra-se estável e sentindo-se confortável, com bom padrão respiratório respondendo as medidas adotadas até o momento”. Entretanto, a nota do hospital não esclarece quais seriam as medidas a que Terra está sendo submetido.

Pelo Twitter, o ex-ministro informo que realizou exames de avaliação e fisioterapia complementar para o tratamento da doença.









Em 13 de novembro, Osmar Terra, que também é médico, afirmou que estava realizando “tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina”, medicamentos sem eficácia comprovada contra a COVID-19, e que podem causar efeitos colaterais.

Estou fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da Covid, no Hospital da PUC-RS, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível. — Osmar Terra (@OsmarTerra) November 22, 2020

Osmar Terra se declarou, por várias vezes, contrário às medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde.



Segundo dados do Ministério da Saúde, o coronavírus contaminou 6.071.401 pessoas no Brasil e causou 169.183 mortes. Entre os que contraíram a doença, 5.432.505 se recuperaram.

Veja abaixo a íntegra da nota do Hospital São Lucas

O paciente Osmar Terra, deputado federal, foi admitido no Hospital São Lucas da PUCRS ontem (22/11/2020) onde permanece internado para tratamento dos sintomas decorrentes da COVID-19. Encontra-se estável e sentindo-se confortável, com bom padrão respiratório respondendo as medidas adotadas até o momento.





