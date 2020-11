Osmar Terra está com COVID-19: ex-ministro criticou isolamento e previu fim da pandemia em junho

Osmar Terra subestimou pandemia e errou todas as previsões de mortes pela COVID-19 no Brasil (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), 70 anos, anunciou nesta sexta-feira (13) que esta contaminado pela COVID-19. Ele comunicou via redes sociais que está bem e não apresentou sintomas. O médico, além de ser terraplanista, errou todas as previsões de mortes pela COVID-19 no Brasil . (MDB-RS), 70 anos, anunciou nesta sexta-feira (13) que esta contaminado pelaEle comunicou via redes sociais que está bem e não apresentou sintomas.





Comunico aos que me seguem que testei positivo para COVID-19.Estou bem e sem sintomas.Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas. %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) November 13, 2020

Previsões erradas

Em março, ao comentar uma manchete do jornal Folha de S Paulo, que falava sobre o país não ter UTIs suficientes para enfrentar a COVID-19, o médico se precipitou e foi ao Twitter dizer que o jornal estava errado. "Manchete para desinformar e assustar. Teremos sim leitos de UTI necessários para atender à demanda do coronavírus. Nossa rede de UTIs é grande e não estamos no inverno. Mas, se necessário, poderemos ampliar essa rede em poucos dias como fizemos na epidemia do H1N1”, escreveu.

Diversos estados, como Pernambuco, Amazonas e Ceará, enfrentaram crises por não terem leitos suficientes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Terra chegou a discursar contra o isolamento social. "Quero dizer para vocês que não é motivo para pânico. Não devemos deixar o medo nos paralisar. A vida continua, o trabalho continua, as atividades que nós temos que ter devem continuar. A imensa maioria, mais de 95% dos casos, não vai precisar nem de internação hospitalar.”

Além disso, o médico chegou minimizar os efeitos da crise do novo coronavírus. De acordo com ele, a pandemia chegaria no fim em junho.

Quem é?

Osmar Terra é médico e foi secretário estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. No governo Jair Bolsonaro, foi ministro da Cidadania até fevereiro deste ano, quando foi trocado por Onyx Lorenzoni em uma minirreforma administrativa promovida pelo presidente. Além da pasta no governo Bolsonaro, o médico participou do governo Temer, quando foi ministro do Desenvolvimento Social e Agrário de 2016 a 2018. Terra é filiado ao MDB há mais de 30 anos e foi eleito seis vezes deputado federal pelo Rio Grande do Sul.







*Estagiária sob supervisão