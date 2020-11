Comandante do Exército quer política fora dos quartéis: 'Não é instituição do governo'

"Não somos instituição de governo, não temos partido, nosso partido é o Brasil. Independentemente de mudanças ou permanências em determinado governo por um período longo, as Forças Armadas cuidam do país, da nação. Elas são instituições de Estado, permanentes. Não mudamos a cada quatro anos a nossa maneira de pensar e como cumprir nossas missões", afirmou o general.





A declaração vem depois da polêmica envolvendo as falas do presidente. Na última quarta-feira (11), Bolsonaro defendeu o uso de "pólvora" contra os Estados Unidos caso ose envolva com as causas de defesa da Amazônia.