Doria ataca Bolsonaro: 'Como pode o líder do governo não ter vacina?'

Doria falou sobre primeiro caso de COVID-19 no Brasil e criticou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro

Nesta sexta-feira (26/2) completa um ano do primeiro diagnóstico do novo coronavírus no país, registrado em São Paulo. Até agora, foram contabilizadas 251.498 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde.

Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encerrou sua transmissão ao vivo nas redes sociais dessa quinta-feira (25/2) sem emitir uma palavra sobre as mais de 250 mil mortes pela doença no país.

Durante a live, a única menção do mandatário à crise sanitária foi para lançar dúvidas sobre a efetividade do uso de máscaras na prevenção contra o contágio pelo vírus.

Em menção ao que Bolsonaro disse durante a live, João Doria criticou a fala do presidente. “Como pode um líder desdenhar de quem usa máscaras e ainda recomendar o não uso, chamar de covarde as pessoas que ficam em casa, sobretudo aqueles que têm mais idade e que precisam se proteger contra o vírus e defenderem suas vidas?”, atacou durante coletiva de imprensa.

Doria também mencionou outras atitudes contrárias ao recomendado pelas autoridades de saúde. “Como pode alguém recomendar a cloroquina como um medicamento salvador, se não é?”, questionou.

O governador de São Paulo citou ainda o atraso do governo federal em traçar um plano para a vacinação da população. “Como pode o líder de um governo não ter vacinas para atender a população brasileira, não ter seringas para aplicar a vacina, não ter planejamento e organização para sequer distribuir as poucas vacinas que temos ao invés de mandar para um estado manda pra outro”, destacou.

Por fim, ele lamentou: “Que triste o Brasil diante de uma circunstância tão grave e tão triste como essa”, concluiu.

