Bolsonaro faz ironia sobre eficácia da Coronavac

Bolsonaro ironizou a eficácia da vacina Coronavac, de fabricação chinesa, em parceria com o instituto brasileiro Butantan (foto: Reprodução/Facebook)

Sabotador

O presidente(sem partido) voltou a colocar em dúvida, nessa quinta-feira (12/01), a eficácia da vacinação contra a, questionou em tom de ironia o presidente em conversa com seguidores.Bolsonaro se referia à Coronovac, que, nesta terça-feira (11/01), teve os dados divulgados sobre os testes realizados no Brasil sobre sua eficácia Bolsonaro já afirmou que não irá se vacinar por que já se contaminou com o. Ele parece desconhecer o que diz a ciência sobrea possibilidade de reinfecção pelo novo Coronavírus.

A declaração desta quarta-feira (12/01) de Bolsonaro coincide com relatório da ONG internacional WHR, que acusou o presidente brasileiro de 'sabotar' o combate à COVID-19.

Apanhando

Sem um raciocínio lógico, o presidente declarou ainda, nesta quarta-feira (12/01) que há quatro meses vem “apanhando por causa da vacina”.De acordo com a justificativa de Bolsonaro, hoje a população estaria " ''vendo a verdade" — sem expor com clareza o seu raciocínio, para em seguida afirmar: "O que eu apanhei por causa disso”.“Entre eu e a vacina tem a. Eu não sou irresponsável. Eu não estou a fim de agradar quem quer que seja.", disse o presidente.