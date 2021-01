'Coronavac é excelente e está pronta para ser usada', diz Dimas Covas

AM

Dimas Covas informou que país já tem seis milhões de vacinas prontas e quatro milhões em processamento (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, garantiu nesta terça-feira (12/01) que a Coronavac é uma "excelente vacina” já pronta para ser usada. A afirmação foi feita após a garantiu nesta terça-feira (12/01) que aé uma "” já pronta para ser usada. A afirmação foi feita após a divulgação da eficácia global da vacina, que é de 50,38%. Na semana passada, o governo de São Paulo tinha anunciado que a eficácia da vacina era de 78% para casos leves e 100% para os graves.









Durante seu discurso, Dimas Covas aproveitou para falar sobre os questionamentos em torno da Coronavac.





"Uma vacina que foi duramente criticada pelo fato de ser desenvolvida com a China, como se fosse pecado. Sendo que isso é uma virtude, porque se isso não tivesse acontecido, não estaríamos com milhões de doses prontas aguardando o momento de uso. Ousamos, fomos à frente, nos arriscamos, mas vacinas estão em solo brasileiro. Seis milhões prontas e quatro milhões em processamento", explicou.

Vacina segue padrão exigido

Apesar do percentual da Coronavac ser menor do que o anunciado inicialmente, ele está acima do índice de 50%, exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Segundo o Butantan, entre os 9242 participantes da pesquisa da Coronavac no Brasil, foram identificados 252 diagnósticos positivos, sendo 85 entre os 4.653 vacinados e 167 entre os 4.599 que receberam placebo.

