Câmara de Patos de Minas volta a atender presencialmente durante todo o dia

Nesta terça-feira (5/1), a Câmara Municipal de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, retornou o atendimento normal à população durante todo o dia. Desde março o acesso ao prédio do Legislativo local era restrito para prevenção à COVID-19.





A portaria nº 1.589 restabeleceu o horário do expediente da Câmara de 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. A entrada prédio, contudo, continua monitorada, observadas as leis, decretos, regras sanitárias e o Anexo da Portaria, especialmente o protocolo de segurança do plano estadual Minas Consciente.





Com isso, apesar da flexibilização do acesso, será feita a verificação da temperatura corporal de cada pessoa na entrada, será disponibilizado de lavatório, sabonete líquido e papel toalha e dispensador com álcool gel a 70%, para higienização das mãos na entrada do local, além de haver a cobrança de distanciamento entre os visitantes e servidores ou prestadores de serviço. O uso de máscaras também será obrigatório.





Ainda de acordo com a portaria do Legislativo, haverá higienização em pontos estratégicos, como pisos, plenário, áreas de circulação, elevador, mesas, cadeiras, balcões e banheiros com desinfetantes à base de cloro para piso e álcool a 70%. Essa sanitização deverá ocorrer pelo menos duas vezes ao dia.





Pelo menos uma servidora do Legislativo de Patos de Minas testou positivo para COVID-19 e a casa vinha restringindo acesso ao prédio. As sessões também chegaram ser feitas por meio remoto.





Atualmente o município tem 4.348 casos confirmados da doença e 102 mortos em decorrência da COVID-19.