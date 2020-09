Bolsonaro seria reeleito em qualquer cenário, diz pesquisa

Segundo turno



Caso a disputa fosse para segundo turno, Bolsonaro ganharia de

Em um cenário com Moro em segundo turno, o atual presidente ganharia com 38%. Votos brancos somam 23% e, da mesma forma, 8% não souberam responder.

Caso a disputa fosse para segundo turno, Bolsonaro ganharia de Lula , com 42% dos voto. Ainda de acordo com a pesquisa, brancos e nulos somariam 21%, e 8% não souberam responder.

Renda

Segundo a pesquisa, as famílias com renda superior a cinco salários mínimos são mais inclinadas a votar em Bolsonaro, assim como moradores do Sul e Centro-Oeste. Já os eleitores de Lula, se concentram em sua maioria no Nordeste e ganham até um salário mínimo.



Auxílio Emergencial

A pesquisa também aponta que a aprovação ao governo do presidente Bolsonaro aumentou desde o início da pandemia. Em janeiro, o presidente contava com 30% de aprovação. Sua popularidade começou a aumentar em abril, quando foi definido o auxílio emergencial de R$ 600 por mês. O benefício foi prorrogado até dezembro com o valor de R$ 300 mensais.



Entenda

A pesquisa Exame/Ideia ouviu 1.235 pessoas, por telefone, em todas as regiões do Brasil, entre 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





De acordo com Renato Mimica, executivo-chefe de Investimentos (CIO) da Exame Research, “entender o cenário político é fundamental para compreender o funcionamento desses dois vetores”.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Verz Schmitz