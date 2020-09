'Cloroquina é como ateu quando avião vai cair e lembra de Deus', diz Bolsonaro

AM

Em seu discurso, o presidente que passou a infância em Eldorado, disse estar voltando a cidade que o acolheu (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comparou os críticos da hidroxicloroquina com ateus dentro de um avião caindo. O comentário foi feito nesta sexta-feira (4), durante uma visita em Eldorado, São Paulo. O remédio não tem eficácia comprovada cientificamente. comparou os críticos da hidroxicloroquina com ateus dentro de um avião caindo. O comentário foi feito nesta sexta-feira (4), durante uma visita emO remédio não tem eficácia comprovada cientificamente.

“A cloroquina é igual a ateu quando o avião começa a cair, daí lembra de Deus. Ai, meu Deus do céu, o avião tá caindo. A cloroquina é a mesma coisa. O que tem pra tomar?”, afirmou, rindo.





O presidente também disse que mais de 200 pessoas foram contaminadas pela COVID-19 no Palácio do Planalto. Segundo ele, a maioria fez o uso do medicamento.

De acordo com Bolsonaro, caso algum familiar dele pegue a doença, como por exemplo a mãe, de 94 anos, ele tem médicos de confiança para prescrever o medicamento.





Bolsonaro está em Eldoardo desde a tarde de quinta-feira. Durante a visita, o presidente lançou o projeto de uma ponte que custará R$ 15 milhões na região do Vale do Ribeira. A ponte estaiada sobre o Rio Ribeira de Iguape vai ligar dois bairros de Eldorado. As obras devem durar 36 meses.





Abertura do comércio



“A gente apela aos governadores, já que não tenho autoridade para tal - o Supremo Tribunal Federal me tirou essa possibilidade nessa área -, espero que governadores e prefeitos, obviamente com as suas devidas responsabilidades, abram em definitivo o comércio”, discursou o presidente na Câmara Municipal de Eldorado.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.





